TCHAD

Renforcement de la sécurité routière à N'Djaména : Dialogue et mise en œuvre des réglementations

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Mars 2025

Suite à la publication d'un communiqué réglementant la circulation des gros porteurs, citernes et bennes dans le périmètre urbain, le maire de la ville de N'Djaména, Sénoussi Hassana Abdoulaye, et son adjoint ont rencontré les représentants des syndicats de transporteurs, des chauffeurs et les responsables du parc municipal de Ngueli. Cette initiative vise à garantir une meilleure compréhension et application des nouvelles mesures, essentielles pour la sécurité et la fluidité de la circulation dans la capitale tchadienne.