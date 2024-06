Renforcement des capacités des équipes d'intervention rapide au Tchad: Une formation cruciale pour la santé publique

Organisée avec le soutien du projet régional de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique, REDISSE IV, cette formation vise à renforcer les capacités et les compétences des équipes EIR pluridisciplinaires et de leurs membres afin de leur permettre de détecter rapidement et de riposter efficacement aux événements de santé publique.



Cette formation revêt une importance capitale pour le Tchad, pays confronté à des risques épidémiologiques importants. En effet, le pays est régulièrement touché par des épidémies de maladies telles que la rougeole, la méningite à méningocoque et le paludisme. Le renforcement des capacités des EIR est donc essentiel pour permettre une détection précoce et une riposte efficace à ces épidémies, contribuant ainsi à protéger la santé des populations.



Le ministère de la Santé publique du Tchad est déterminé à renforcer son système de surveillance des maladies et à améliorer sa capacité de réponse aux événements de santé publique. La formation des EIR s'inscrit dans le cadre de cet engagement et constitue une étape importante dans la réalisation de ces objectifs.



La formation des équipes d'intervention rapide au Tchad est une initiative cruciale pour la santé publique du pays. Elle permettra de renforcer les capacités des EIR à détecter rapidement et à riposter efficacement aux épidémies, contribuant ainsi à protéger la santé des populations.