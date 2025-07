La relance des coopérations décentralisées avec des villes françaises.

avec des villes françaises. L'élaboration de projets communs via l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones).

(Association Internationale des Maires Francophones). Une réflexion autour de la gestion de la décharge de Mindoumbé.

Cette rencontre prometteuse vise à marquer un nouveau chapitre dans la coopération durable et ambitieuse entre Libreville et la France. Au programme des discussions :Ces échanges témoignent de la volonté commune de renforcer les liens et de développer des initiatives concrètes pour le bénéfice des deux parties.