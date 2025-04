Renforcement du DDRR au Tchad : Le gouvernement et les Nations Unies s'engagent

Le Ministre de la Justice a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à mener à bien le processus de DDRR, soulignant que des actions concrètes seront mises en place pour renforcer la réinsertion économique des ex-combattants. Il a également insisté sur l'importance de la sensibilisation communautaire afin de favoriser l'acceptation sociétale des anciens combattants et d'assurer leur intégration réussie au sein des communautés.





Soutien des Nations Unies





De son côté, le Coordonnateur résident, Dr Batalingaya, a souligné la volonté des Nations Unies d'accompagner le gouvernement tchadien dans ses efforts en matière de DDRR. Il a assuré que les agences onusiennes sont prêtes à travailler en collaboration avec le gouvernement pour bâtir un Tchad plus stable et prospère. Cette collaboration est essentielle pour assurer la mise en œuvre efficace des initiatives de réinsertion et le développement durable des zones touchées par le conflit.







Cette rencontre marque un pas important vers le renforcement des initiatives de paix et de réconciliation au Tchad. Le succès du DDRR dépendra de l'engagement des parties prenantes, ainsi que de la capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les ex-combattants dans leur transition vers une vie civile productive. L'accompagnement par les Nations Unies constitue un atout précieux pour atteindre ces objectifs et contribuer à la stabilité du pays.