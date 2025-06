AFRIQUE Affaire NIU au Congo : le collectif des agents du projet NIU exigent le remplacement immédiat de la coordination

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 21 Juin 2025



Depuis quatre mois, le système du Numéro d’Identification Unique (NIU) ne produit plus de cartes. Dans une lettre adressée au Directeur de cabinet du Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, le 17 juin 2025, le collectif des agents du projet NIU demande le remplacement immédiat de la coordination actuelle et une reforme en profondeur des méthodes de travail.

Le projet de carte NIU a été l’un des priorités du gouvernement congolais depuis son initiative en 2004 puis son lancement en août 2020. L’obtention du NIU est obligatoire pour tout acteur économique, toute personne physique pour des transactions économiques et administratives. Il est attribué aux nationaux et ressortissants étrangers vivant en République du Congo.



Dans une lettre adressée au Directeur de cabinet du Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, le collectif des agents du NIU fait état des difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Des difficultés, selon cette lettre, dues à la mauvaise gestion de la coordination actuelle du projet.



Depuis quatre mois, souligne le collectif, le système du Numéro d’Identification Unique (NIU) ne produit plus de cartes. Une situation, explique-t-il, aggravée par un manque manifeste de leadership, de rigueur et de transparence au sein de la coordination, notamment de la part du superviseur. Les décisions, poursuit la déclaration, semblent être guidées par les affinités personnelles plutôt que par des critères professionnels équitables, ce qui nuit au bon fonctionnement du projet et démotive les agents.



Ainsi face à ce qu’elle appelle gestion chaotique et injuste, le collectif demande le remplacement immédiat de la coordination actuelle, ou à défaut, une reforme en profondeur de ses méthodes de travail pour rétablir la justice, l’efficacité et la considération envers les agents.



Ziana TV, un média « fabricants d’amalgames »



Relayant la lettre du collectif des agents du projet NIU, Ziana TV, dans un article publié le 20 juin 2025 sur le net, a voulu charger le Directeur de cabinet du Ministre des Finances et le Directeur des systèmes d’information au Ministère des Finances, Mr. Elenga Ngaporo Okina. Un congolais sans doute qu’il ne porte pas. Et pour le cas d’espèce le prétexte est trouvé : le Directeur de cabinet a fait appel à son « petit » qu’il venait de nommer Directeur des systèmes d’information, M. Okina Elenga Ngaporo pour « éteindre le NIU ».



Personne ne comprend, en effet, que Ziana TV s’en prenne au Directeur des systèmes d’information, alors que la lettre du collectif a parlé de la coordination. Le journaliste de Ziana TV relègue ces faits qui devraient être sacrés, après les avoir tronqués. Pourtant l’Arrêté n° 901 MFBPP/ CAB portant attributions, organisation, et fonctionnement de la Coordination du projet Numéro d’Identification Unique, en sigle NIU est très clair . L’article premier du chapitre 1 portant attributions de la Coordination du projet NIU stipule : « Placée sous la supervision du Comité de coordination de la gestion des projets, la Coordination du projet de NIU est l’organe qui assure la coordination, la gestion et la supervision du projet NIU. Elle dispose de l’autonomie de gestion administrative, financière et comptable. »



Comme on le voit, le chantage de Ziana TV à l'égard M. Okina Elenga Ngaporo semble cacher des revendications obscures susceptibles de jeter de l’opprobre sur ce professionnel rompu à la tâche dont l’action est palpable sur le terrain.



Dans son rôle de porte-parole du collectif des agents du NIU, le journaliste de Ziana TV, veut clouer au pilori les responsables du Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, pourtant la situation des agents de NIU, relevée par la lettre des agents du NIU, accumulant beaucoup de mois d’arriérés de salaires, est commune à tous les congolais émargeant au budget de transfert.



D’ailleurs le premier ministre, Anatole Collinet Makosso, est revenu en long et en large devant les parlementaires pour expliquer les tenants et aboutissants de la situation économique dont traverse actuellement le Congo. Mr Okina Elenga Ngaporo n’a nullement intérêt de couper les avantages pécuniers des agents du NIU, alors que le pays connait des tensions de trésorerie.



Loin d’être une simple caisse de résonnance, les allégations portées par Ziana TV à l’encontre du DG des systèmes d’information, Mr. Okina Elenga Ngaporo ne pourront séduire que ceux qui nourrissent une ambition démesurée pour voir le Congo sombrer dans le chaos.





