Rénovation de la cathédrale de Notre Dame de la Paix : un projet de longue haleine pour le Tchad

L'architecte Le Grand avait dessiné l'église dans une forme ogivale, inspirée des cases de deux communautés (notamment Mousgoum), donnant ainsi lieu à une belle œuvre architecturale. La façade principale de l'église est emblématique de l'unicité divine, avec un nom qui mélange les influences de la technologie occidentale et de la tradition africaine.



Le projet de rénovation de la cathédrale a été réalisé par un groupement d'entreprises, Sogea Satom SNC, et ses sous-traitants pour un coût total d'environ 5,9 milliards FCFA. Des experts de différentes nationalités et religions ont participé à la réhabilitation de la cathédrale, reflétant la dimension universelle du lieu de prière.



Le projet initial avait été approuvé par feu Maréchal Idriss Deby Into et feu archevêque Mathias Ngarteri, mais n'a pu être achevé faute de ressources. Les équipements immobiliers ont été retirés de la première phase pour faire l'objet d'une deuxième phase, tandis que la crypte qui devait servir de dernière demeure aux évêques, le traitement du rez-de-chaussée et l'aménagement extérieur n'ont pas pu être réalisés.



Cependant, l'inauguration de la cathédrale Notre Dame de La Paix a été célébrée avec une certaine réserve. En effet, la cathédrale n'est pas encore connectée au réseau d'électricité ni à celui de l'eau, une situation qui contraint les utilisateurs à se servir d'un groupe électrogène pour les célébrations. De plus, des inquiétudes subsistent quant à la durabilité de la cathédrale, notamment en raison du contexte sécuritaire instable dans lequel le pays évolue.



Malgré ces défis, la rénovation de la cathédrale Notre Dame de La Paix est un projet important pour la communauté chrétienne du Tchad. En plus de sa valeur architecturale, elle est un symbole de paix et d'harmonie entre les différentes communautés religieuses du pays.