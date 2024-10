TCHAD

Rentrée Scolaire 2024-2025 au Tchad : UNICEF distribue des manuels scolaires pour 1,9 million d'élèves et plus de 50 000 enseignants à travers le pays

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Octobre 2024

C'est parti pour la rentrée scolaire 2024-2025 au Tchad ! Ce lundi 1er octobre, à Biltine, l'UNICEF, avec le soutien financier de Global Partnership for Education (GP for Education), a lancé l'année scolaire en remettant des manuels scolaires pour 1,9 million d'élèves et plus de 50 000 enseignants à travers le pays.