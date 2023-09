Reprise de votre journal Alwihda Info : remerciements pour votre soutien lors de la suspension par la HAMA

Chers membres des organisations professionnelles de médias, abonnés, lecteurs, amis, collègues, partenaires, médias, journalistes, partis politiques, activistes, personnalités, associations, organisations,



Chers partenaires,



Nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements au nom de toute l'équipe d'Alwihda Info pour le soutien inestimable que vous nous avez apporté lors de la suspension abusive de notre journal pendant huit jours par la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA). Votre solidarité et votre engagement en faveur de la liberté de la presse ont été une source de réconfort et de motivation pour nous.



Nous sommes profondément touchés par la mobilisation rapide et efficace de tous, notamment de l'Union de Radios Privées du Tchad (URPT), de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), du Patronat de la Presse Tchadienne (PPT), de l'Association des Éditeurs de la Presse Privée (AEPT), de l'Association de Médias en Ligne du Tchad (AMET), du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), de Reporters sans frontières (RSF), de Human Rights Watch, du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), de TchadInfos et de tous les autres médias, ainsi que par l'engagement personnel de chacun de vous.



Nos remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui ont fait le déplacement dans nos locaux (le président de l'Union des journalistes du Tchad, Abbas Mahmoud, la délégation du Parti socialiste sans frontières (PSF) conduite par son président Yaya Dillo, la délégation de la Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement (CONAJEPDT) conduite par son président Mahamat Oumar Brahim, le journaliste Moussa Tahir Mahamat, le correspondant du journal français "Libération", etc) et ceux qui ont exprimé leur soutien (leaders de partis politiques, activistes, personnalités, Tchad One, médias et journalistes africains et internationaux).



Votre soutien a été un exemple de l'unité pour la défense de valeurs démocratiques notamment la liberté de l’expression Il a rappelé à tous que la liberté de la presse est un pilier essentiel de toute société démocratique, et qu'elle doit être défendue avec vigueur quelques soient les conditions qui tentent de l’entraver.