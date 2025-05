République Centrafricaine : L'UNFPA et la Chine envisagent une collaboration pour renforcer la santé sexuelle et reproductive

Cette entrevue a permis au Représentant Résident de l’UNFPA de discuter avec son hôte des différents domaines d’intervention de l’UNFPA en République Centrafricaine. Ces domaines comprennent la promotion de la santé sexuelle et des droits reproductifs, les questions de genre, la lutte contre les violences basées sur le genre, l’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la production de données socio-démographiques, notamment le quatrième recensement général de la population et de l’habitation.





Monsieur Victor Rakoto a particulièrement insisté sur le niveau préoccupant de certains indicateurs socio-sanitaires en RCA. Il a notamment cité : « La mortalité maternelle, dont le ratio est estimé à 835 décès pour 100 000 naissances vivantes ; la fécondité élevée, avec 6,4 enfants par femme, due à la faible prévalence de la contraception moderne ; et l’insuffisance de l’offre de services en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. »





De son côté, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en RCA a réaffirmé la volonté de son pays de collaborer avec d’autres partenaires, tels que l’UNFPA, en faveur du bien-être des populations vulnérables. Il a exprimé l’intérêt spécifique de la Chine à renforcer le plaidoyer avec l’UNFPA, en particulier sur la question cruciale de la santé maternelle.





Cette audience marque une étape importante dans le renforcement des relations entre la République Populaire de Chine et l’UNFPA dans des domaines essentiels tels que la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que la planification familiale. Cette démarche intervient dans un contexte où la Chine semble vouloir jouer un rôle plus actif dans le domaine de la santé mondiale, potentiellement en réponse aux restrictions budgétaires américaines ayant un impact sur le secteur.





Ainsi, l'UNFPA et la République Populaire de Chine envisagent une collaboration accrue pour renforcer la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) en République Centrafricaine, s'inscrivant dans une dynamique de coopération déjà existante avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Centrafrique.