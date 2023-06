Réunion du Gouverneur du Ouaddaï : cohésion, sécurité et accueil du président au cœur des discussions

Le gouverneur a souligné l'importance de maintenir la vigilance pendant la saison des pluies et l'afflux massif de réfugiés soudanais afin de préserver la paix, la stabilité et l'harmonie dans la province. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le maintien de la paix, la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs, ainsi que l'intégration des réfugiés dans la communauté locale.



Le gouverneur a insisté sur le rôle crucial des autorités traditionnelles et coutumières dans la sensibilisation de la population à l'importance de la paix et de l'unité nationale, soulignant que la refondation du pays nécessite la participation de tous. Bien que certains chefs locaux aient exprimé leurs préoccupations concernant le manque d'agents de sécurité dans certaines zones, ils se sont également engagés à promouvoir la paix, la stabilité et la coexistence pacifique entre les réfugiés et la population locale.