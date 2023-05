Revitalisation du football au Tchad : le Comité de normalisation en action

Le CONOR a tout d'abord initié une série de consultations et de séances de travail avec les 23 ligues provinciales afin de mieux comprendre les problématiques du football dans chaque région. Cela a permis la relance des championnats dans les 23 ligues provinciales de première et de deuxième division, avec l'organisation du championnat zonal et national et le retour du public dans les stades.



De plus, le CONOR a rédigé la première version des statuts, des règlements et du code électoral de la FTFA, offrant ainsi une base solide pour la gestion de la fédération. Des formations en arbitrage ont également été dispensées, avec des formations pour les jeunes arbitres, des recyclages pour les arbitres d'élite et des jeunes talents, ainsi que des formations pour les instructeurs fédéraux et locaux. Ces formations ont permis le passage de zéro instructeur fédéral à 25.



Le CONOR a également œuvré pour la participation des arbitres tchadiens aux compétitions continentales, telles que la CAN, la CHAN, l'U20 et la Champion's League africaine. Des formations techniques axées sur la licence D ont été organisées dans le Chari-Baguirmi, le Mandoul, l'Ouaddaï, le Wadi-Fira et le Sila. Les encadreurs et les dirigeants des centres de formation des 23 provinces ont été formés avec des formateurs de l'UEFA et des instructeurs locaux.



La Coupe du Tchad a été relancée dans son format initial depuis 1974, et les compétitions internationales ont été relancées avec l'engagement des équipes Senior A, Senior A', U17, CECUS FC pour les qualifications pour la Champion's League Féminine, TP Électorale Sport et AS Santé d'Abéché pour les qualifications pour la Champion's League africaine et la Coupe de la Confédération.



Enfin, un partenariat a été établi avec la fédération Marocaine de Football pour la formation des entraîneurs en licence A et A Pro, des places dans les centres de formation du Maroc, et la prise en charge des mises au vert des équipes des différentes catégories. Le CONOR a également relancé le championnat féminin dans les provinces du Logone Oriental, du Logone Occidentale, de Mayo-Kebbi Est, du Mandoul et à N’djamena.



Toutes ces actions menées par le CONOR ont contribué à la relance du football au Tchad et à l'augmentation de la participation de la fédération aux compétitions internationales.