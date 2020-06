Vidéo. La situation en Libye est extrêmement inquiétante et pourrait avoir de plus grandes répercussions sur le #Tchad. Le Ministre français des affaires étrangères a évoqué un risque de "Syrianisation". Saleh Kebzabo estime que : "La Libye, c'est eux qui en sont responsables, en particulier la France. C'est sous Sarkozy que ça s'est passé. On dirait qu'il avait un grief particulier."