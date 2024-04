Risques d’escalade militaire au Proche-Orient : Paris conseille les Français à s’abstenir de voyager dans les jours à venir vers certains pays

Selon une publication ce vendredi 12 avril 2024, Paris a relevé qu’il est impératif que les citoyens français s’abstiennent de voyager dans les jours à venir vers les pays suivants : l’Iran, le Liban, l’Israël et en Territoires palestiniens.



Il a également annoncé que les missions officielles de fonctionnaires français sont désormais interdites dans ces pays et les familles des agents diplomatiques français en poste à Téhéran sont rapatriées.



Ces mesures ont été prises en réponse aux menaces de représailles de Téhéran contre Israël après la mort de sept membres du corps des gardiens de la Révolution dans une frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien à Damas le 1er avril dernier. L’État hébreu, de son côté, se dit prêt à parer à tout scénario et menace l’Iran de représailles en cas d’attaque sur son sol.



La situation reste tendue, et la France prend ces précautions pour assurer la sécurité de ses ressortissants dans la région.