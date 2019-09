Rugby – Madagascar : Tournoi "Rugby Santé Féminine" : Savoir maîtriser ses émotions, être bien physiquement et émotionnellement

Cet événement se déroulera les 21 et 22 septembre 2019 au Stade Makis à Andohatapenaka, Antananarivo. Cette initiative a pour objectif de faire du Rugby féminin un moyen d’éducation pour tous et un medium pour transmettre un message de paix et de prévention contre la grossesse non désirée et précoce.

Au cours du mois d’août 2019, l’équipe de Tanora Garan’Teen et Malagasy Rugby ont lancé une campagne de sensibilisation sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes auprès des joueuses de Rugby qui participeront à ce tournoi. Il était très important de parler de la sexualité afin de réduire le taux de grossesse non désirée et précoce chez les jeunes joueuses de Rugby.

Pour sa première édition, ce tournoi fera partie du programme de sensibilisation sur le thème de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs. En effet, la santé sexuelle et reproductive est un vrai enjeu de santé publique à Madagascar et les indicateurs en la matière sont alarmants. Quelques chiffres viennent illustrer cela, à savoir 478/100.000 décès maternels dont 1/3 est dû aux grossesses précoces ; 14% des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans sont victimes de violences sexuelles ; 41% des filles en union ou mariées sont âgées de moins de 18 ans (UNFPA, 2019). Sur les 25 joueuses de l’équipe nationale à XV, seulement 4 d’entre elles n’ont pas d’enfant.

Pendant les deux jours du tournoi, il y aura diverses animations culturelles, des stands d’exposition, des dépistages du VIH, et des séances de témoignages qui seront organisées avec les partenaires techniques et financiers de l’initiative.

22 équipes de Rugby à VII participeront à ce tournoi. À la conclusion de celui-ci, un match de gala opposera les équipes A et B des XV Makis masculins.

TANORA GARAN’TEEN est une plateforme d’échange et de partage, gérée et administrée par des jeunes pour des jeunes. Ce dernier est un projet de partenariat entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports, initié en 2012 avec le Fonds des Nations Unies pour la Population.

