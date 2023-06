Russie : le FSB exhorte les membres de Wagner à ne pas suivre les ordres de Prigojine et à le capturer

"Nous appelons les combattants du groupe à ne pas commettre d'erreurs irréparables, à cesser toute action contre le peuple russe, à ne pas exécuter les ordres criminels et perfides de Evgueni Prigojine et à prendre des mesures pour le capturer."



Le FSB précise que l'affaire pénale contre l’homme a été ouverte pour danger d'escalade de la confrontation en Russie et "pour fait de l'appel à une rébellion armée".



Plusieurs déclarations en vidéo ont été précédemment publiées sur la chaîne Telegram de Evgueni Prigojine. Il a notamment affirmé que ses unités avaient subi des frappes et en a accusé les dirigeants militaires du pays.



Le ministère de la Défense a qualifié ces affirmations de fausses. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué que Vladimir Poutine avait été informé de la situation.