Russie : les chefs des missions diplomatiques africaines reçus aux Affaires étrangères

Les diplomates ont été informés de l'évaluation par la Russie de la situation en Ukraine, des raisons, des objectifs et des tâches de l'opération militaire spéciale, ainsi que de l'évolution des négociations russo-ukrainiennes au Belarus.



Les représentants africains ont reçu des explications sur les questions liées à la sécurité des citoyens de leurs pays en Ukraine et ont reçu les contacts de la ligne directe du ministère russe de la défense pour la résolution rapide des problèmes qui se posent.



"L'engagement de la Fédération de Russie à renforcer et à développer les relations traditionnellement amicales avec les États africains a été réaffirmé", indique le ministère russe des Affaires étrangères.



Pour leur part, les chefs de missions diplomatiques ont remercié la partie russe pour la couverture détaillée des événements en Ukraine et l'opportunité d'échanger des points de vue sur les aspects d'actualité de l'agenda russo-africain.