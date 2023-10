Rwanda : La BAD appuie le Centre d’excellence pour les compétences aéronautiques avec plus de 23 millions $

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (http://www.AfDB.org) a approuvé, le 29 septembre 2023 à Abidjan, un prêt de 23,6 millions de dollars pour soutenir la construction et l’équipement d’un nouveau centre de formation aéronautique à Kigali, au Rwanda.



Le Centre d’excellence pour les compétences aéronautiques (CEAS), qui va comprendre un hangar pour avions, travaillera en partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur pour former une main-d’œuvre qualifiée qui répond aux normes mondiales de formation aéronautique et aux exigences de l’industrie.



« Le soutien financier de la Banque à ce Centre d’excellence témoigne de notre engagement à investir dans le capital humain pour satisfaire aux exigences du marché de l’emploi d’aujourd’hui - et de demain – dans le secteur de l’aviation et des industries connexes en Afrique », a déclaré la vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social Beth Dunford, après l’approbation du prêt.



Le projet renforcera l’ambition du Rwanda de devenir un pôle aérien régional et d’attirer des investissements internationaux du secteur de l’aviation. Il s’aligne sur la Vision 2050 du pays, qui vise à améliorer le capital humain en fournissant une formation de haute qualité, en améliorant les compétences de la main-d’œuvre et en la transformant pour accroître la productivité.



Le centre devrait accueillir jusqu’à 500 étudiants à partir de 2025, lorsqu’il sera partiellement opérationnel. Il proposera des formations pour pilotes, agents de maintenance et en personnel de c



Le centre proposera également une formation au pilotage de drones, une formation périodique sur simulateur de vol et d’autres formations avancées de pilotage pour des missions spécialisées.



L’Afrique aura besoin de plus de 50 000 professionnels de l’aviation civile au cours des deux prochaines décennies, dont 15 000 pilotes, 17 000 techniciens et 23 000 personnels de cabine, selon les observateurs.



La directrice générale pour l’Afrique de l’Est de la Banque, Nnenna Nwabufo, a déclaré que le centre offrira des opportunités de renforcement des compétences aux jeunes du Rwanda et de toute la région de l’Afrique de l’Est. « Dans l’ensemble, ce projet s’aligne sur le Plan d’action de la Banque pour le développement des compétences pour l’employabilité et la productivité en Afrique, qui définit des moyens d’élever le niveau de compétences de la main-d’œuvre africaine », a-t-elle ajouté.



« Il existe une diversité d’emplois qualifiés et durables dans l’industrie de l’aviation qui devraient être sur le radar de la jeunesse africaine, a déclaré Martha Phiri, directrice du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences de la Banque. Notre objectif est de développer l’infrastructure nécessaire pour accroître l’accès à la formation professionnelle dans le secteur de l’aviation afin de garantir des emplois décents. »



La phase de construction du centre nécessitera jusqu’à 1 000 travailleurs, et la phase d’exploitation devrait créer 98 emplois. Le site proposé est proche d’autres structures connexes, ce qui permettra de relier les composantes du projet aux services et installations existants de l’aéroport international de Kigali.