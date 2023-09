Rwanda : Paul Kagame est candidat pour un 4ème mandat

Le président rwandais, Paul Kagame, a officialisé sa candidature pour un quatrième mandat, lors de l’élection présidentielle prévue l'année prochaine.



Dans une déclaration au magazine Jeune Afrique, Paul Kagame, âgé de 65 ans, a exprimé sa gratitude envers la confiance que les Rwandais lui accordent, et a confirmé sa candidature en ces termes : « Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours, tant que je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat. »



En mars, le gouvernement rwandais a pris la décision de synchroniser les dates des élections législatives et présidentielle, prévues pour août 2024.