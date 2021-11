Rwanda : la Banque européenne va prêter de l’argent à des entreprises

Les entreprises rwandaises bénéficieront d'une nouvelle facilité à long terme de 30 millions d'euros, financée à la fois par la Banque européenne d'investissement, par le biais de son mécanisme de réponse rapide à la crise Covid-19 en Afrique de l'Est, et par les fonds propres de la BRD. Le financement à long terme mis à disposition par la Banque européenne d'investissement dans le cadre de son mécanisme de réponse rapide au Covid-19 en Afrique de l'Est viendra compléter les efforts déployés par la BRD pour limiter l'impact du Covid-19.



« La pandémie du Covid-19 a durement touché les entreprises rwandaises et de nouveaux investissements sont indispensables pour surmonter les difficultés liées à la santé, aux affaires et au commerce. Le partenariat de la Banque européenne d'investissement avec la Banque de développement du Rwanda permettra de débloquer de nouveaux investissements essentiels », a déclaré Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique.



Le directeur général, Kampeta Sayinzoga, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir cet investissement de la Banque européenne d'investissement pour faciliter le développement du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises. Cela illustre la confiance croissante que les institutions financières internationales accordent à la BRD. Plus précisément, cet investissement permettra à la BRD d'accorder des prêts à long terme à des entreprises prêtes à investir directement dans le processus de redressement du Rwanda. Ensemble, nous capitaliserons sur la création d'emplois et la valeur ajoutée. »



Le nouveau plan de financement ciblé comprendra le soutien aux entreprises dans les secteurs les plus touchés par les défis commerciaux, économiques et sanitaires déclenchés par le Covid-19 et débloquera des investissements pour accélérer la reprise du secteur privé après la pandémie. "C'est un plaisir d'être au Rwanda avec le ministre des finances Ndagijimana et nos partenaires de longue date à la Banque de développement du Rwanda. Les 30 millions d'euros de nouveaux financements qui seront gérés par la Banque de développement du Rwanda et qui ont été convenus aujourd'hui contribueront à renforcer la reprise économique au Rwanda après l'épidémie Covid-19 », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d'investissement.



Le ministre des Finances et de la Planification économique, M. Uzziel Ndagijimana, et le directeur général de la BRD, M. Kampeta Sayinzoga, ont accueilli Thomas Östros, vice-président de la BEI, à l'occasion de sa première visite officielle au Rwanda et ont participé à l'annonce officielle à Kigali. Le vice-président de la BEI passe une semaine en Afrique de l'Est où il rencontre des dirigeants politiques, commerciaux et financiers et lance le nouveau centre régional de la BEI pour l'Afrique de l'Est.