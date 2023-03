SENAFET : la contribution des femmes communicatrices à la transition au Tchad

La conférence a été placée sous le thème : "Le rôle de la femme professionnelle de la communication dans la deuxième phase de transition". L'objectif était de partager des expériences dans le milieu professionnel, d'apprendre aux femmes leur rôle dans le domaine de la communication et de les encourager à travailler dur pour se faire une place dans les instances de prise de décisions.



La présidente du comité d'organisation de la Senafet édition 2023, Khadidja Mahamat Hissein, a souligné dans son discours de bienvenue que cette semaine est une période de réflexion et d'analyse de la contribution de la femme au développement. Selon elle, ce thème n'a pas été choisi au hasard car il permet aux femmes travaillant dans la communication de réfléchir à leur rôle à jouer au sein du ministère.



Après son intervention, plusieurs questions liées à l'émancipation de la femme ont été débattues, notamment le renforcement des capacités des femmes, la communication sociale, ainsi que le plaidoyer en faveur de l'adoption et de l'application de textes et de politiques en faveur des femmes.