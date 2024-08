SENOBAT : L'ONAPE accompagne les nouveaux bacheliers vers un avenir professionnel prometteur

Pendant ce salon, les cadres de l'ONAPE ont animé deux ateliers essentiels. Le premier, intitulé « L'ONAPE et son rôle dans la construction d'une carrière pour les jeunes bacheliers », a mis en lumière l’engagement de l’ONAPE à soutenir ces jeunes dans la définition et la réalisation de leurs projets professionnels. Les participants ont découvert comment l’ONAPE les guide à travers des services dédiés, pour les aider à faire les choix les plus judicieux pour leur avenir.



Le second atelier, « Tout savoir sur la fonction publique, la recherche des compétences et l'entrepreneuriat pour une orientation pragmatique », a sensibilisé les bacheliers sur les perspectives offertes par la fonction publique, tout en soulignant l'importance de développer des compétences clés. L'entrepreneuriat, présenté comme une option viable et prometteuse, a également été au cœur des discussions, inspirant ainsi les jeunes à envisager la création de leur propre entreprise.