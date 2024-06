Sahel : La Force Française appelle à la vigilance contre la désinformation et la manipulation

Points abordés



Fausses rumeurs, vidéos détournées, audios manipulés et images montées de toutes pièces ont été les principaux sujets discutés lors de cette rencontre. Le Conseiller Communication de la Force Française au Sahel, Capitaine Boris, a souligné que la désinformation au Sahel est une attaque informationnelle visant particulièrement la présence militaire française dans la région.



Selon lui, « les journalistes doivent faire preuve de professionnalisme en vérifiant les informations avant de les partager, car la désinformation numérique, dans des contextes de polarisation, risque d’éclipser le journalisme de qualité et la vérité ».



Exemples et appels à la vigilance



En présentant diverses images et informations partagées par les médias locaux, le responsable de veille sur les réseaux sociaux, Capitaine Borivan, a appelé à une vigilance accrue. Il a expliqué que depuis plusieurs années, divers acteurs luttent contre la désinformation au Sahel, une situation exacerbée par la guerre en Ukraine.