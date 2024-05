Sahel : Les Ministres des Affaires Étrangères de l'Alliance des États du Sahel (AES) en conclave

Les ministres des Affaires étrangères ont réitéré leur engagement ferme à poursuivre la mise en place de l'AES et à concrétiser la vision d'une confédération unie, forte et prospère. Cette confédération permettra aux trois pays de mutualiser leurs efforts pour relever les défis communs auxquels ils font face et de construire un avenir meilleur pour leurs populations.



Les ministres passeront en revue les progrès réalisés depuis la création de l'AES en septembre 2023, notamment en ce qui concerne la mise en place des structures et des mécanismes de l'alliance.



Un des principaux objectifs de la réunion est de définir une feuille de route claire pour la création de la confédération. Cette feuille de route précisera les étapes à suivre, les échéances et les responsabilités pour mener à bien ce processus.



Les ministres travailleront ensemble pour finaliser les textes constitutifs de la confédération, qui définiront les principes fondamentaux, les institutions et le fonctionnement de cette nouvelle entité.



a réunion permettra également de lancer le processus de mise en place des institutions nécessaires au bon fonctionnement de la confédération.



La création de cette confédération est une initiative historique qui répond à l'aspiration profonde des populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger à vivre dans un espace de paix, de sécurité, de prospérité et de développement partagé. Les trois pays sont convaincus que la confédération leur permettra de relever efficacement les défis communs auxquels ils font face et de construire un avenir meilleur pour leurs citoyens.