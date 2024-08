INTERNATIONAL Sahel et lac Tchad : L'Arabie saoudite accueillera une conférence des donateurs pour soutenir les déplacées et réfugiés

Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Août 2024



En réponse à la grave crise humanitaire touchant le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Burkina Faso et le Mali, le Royaume d’Arabie Saoudite a annoncé qu’il organisera, avec le soutien de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), une conférence ministérielle de donateurs de haut niveau le 26 octobre 2024.

Les Nations Unies estiment que près de 33 millions de personnes dans la région ont besoin d’une assistance humanitaire et de protection, dont environ 11 millions de personnes déplacées et réfugiées dans la région du Sahel et du lac Tchad. La conférence, organisée conjointement par le Centre d’aide humanitaire et de secours King Salman (KSrelief) et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), en collaboration avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a pour objectif de mobiliser des ressources et de coordonner les efforts pour fournir une aide essentielle. Cette initiative vise à sauver des vies, protéger les civils et soutenir les efforts destinés à aider les personnes touchées à surmonter la crise.



Les pays du Sahel et du lac Tchad sont confrontés à une crise multiforme depuis plus d’une décennie. La région est confrontée à des défis importants, qui se traduisent par une instabilité sociale et économique permanente et une perturbation des moyens de subsistance, souligne l'OCI.



La conférence vise à mobiliser des ressources pour des initiatives humanitaires et de développement ciblant les populations touchées, y compris les personnes déplacées et les réfugiés, en mettant l’accent sur les plans de réponse humanitaire (PRH) coordonnés par les Nations unies. Parmi les autres objectifs clés, citons la sensibilisation à la crise multiforme et aux moyens d’y faire face, la mise en place de partenariats solides pour promouvoir une réponse humanitaire efficace et un soutien accru aux solutions à long terme.



Son Excellence Dr Abdullah Al Rabeeah, superviseur général de KSrelief, a déclaré : « Nous reconnaissons l’importance de soutenir les populations des régions du Sahel et du lac Tchad. Cette conférence est une étape cruciale pour mobiliser les ressources nécessaires et forger des partenariats afin de répondre aux besoins humanitaires urgents dans ces régions. Ensemble, nous pouvons apporter espoir et secours à des millions de personnes ». le Secrétaire général de l’OCI, Son Excellence Hissein Brahim Taha, a, à son tour, déclaré : « Je suis fier du rôle que nous jouons dans la mise en œuvre de la résolution du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique. Cette conférence des donateurs vise à mobiliser l’aide humanitaire en faveur des réfugiés et des personnes déplacées dans les régions du Sahel et du lac Tchad. À cette fin, j’appelle les États membres donateurs de l’OCI, les institutions donatrices et les partenaires internationaux à saisir cette occasion et à fournir les ressources financières nécessaires pour aider à améliorer les conditions des communautés vulnérables dans ces régions troublées ».



« Le Sahel et le bassin du lac Tchad sont confrontés à une crise sans précédent », a déclaré Joyce Msuya, secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires par intérim et coordonnatrice des secours d’urgence. « Cette conférence représente une opportunité cruciale pour la communauté internationale et les pays affectés de se réunir pour mobiliser plus de ressources et plus de soutien - pas seulement pour la réponse humanitaire immédiate, mais pour aider la région à sortir de la crise et à réaliser son énorme potentiel », a-t-elle ajouté.



« Les conflits, l’instabilité et la violence continuent de contraindre des millions de personnes à fuir leur foyer dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, une région du monde de plus en plus confrontée aux effets déstabilisants du changement climatique et de l’insécurité alimentaire. Il est impératif de redoubler d’efforts pour soutenir les populations déplacées de force ainsi que les communautés qui les accueillent », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. « Nous exprimons notre gratitude au Royaume d’Arabie Saoudite, à l’OCI et à nos partenaires pour leurs efforts visant à mobiliser l’attention et les ressources nécessaires pour combler la grave pénurie de financement qui affecte la région, afin de venir en aide aux réfugiés et aux populations vulnérables ».



Lors de cette conférence, un débat de haut niveau sera organisé afin de répondre aux besoins urgents des communautés vulnérables dans les régions touchées.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)