TCHAD Salubrité à N'Djamena : "Nous sommes sur des poubelles", ministre de l'Environnement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mars 2019 modifié le 3 Mars 2019 - 09:42



Le ministre de l'Environnement annonce un plan à court terme dans les prochains jours pour lutter contre l'insalubrité à N'DJamena.

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar, a déploré ce samedi 2 mars l'état d'insalubrité alarmant dans la ville de N'Djamena. "Sur la base de ce que nous avons constaté sur le terrain, nous sommes vraiment désolé de le dire, mais je confirme que nous sommes sur des poubelles", a estimé le ministre.



Ce constat fait suite à une descente du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, du ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar, et de la ministre de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Achta Ahmat Breme, ce samedi dans quatre quartiers de N'Djamena, afin de s'enquérir des difficultés d'assainissement.



Mise en place d'un plan à court terme



​Le ministre a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'un plan à court terme. "On a mis en place déjà un comité constitué de ministres et un comité technique qui va nous appuyer. On va dans les jours à venir, certainement, définir un plan à court terme, c'est-à-dire d'ici juin pour permettre de résoudre en urgence certains problèmes. Comme vous l'avez vu certains bassins sont complètement occupés, d'autres complètement enterrés. Il va donc falloir s'attaquer à cette question d'assainissement pluviale avant la saison pluvieuse", a-t-il expliqué.



Des inondations répétitives



La délégation s'est rendue sur les canaux des bassins de rétention afin de faire un constat et d'apporter des solutions définitives face aux inondations répétitives pendant les périodes pluvieuses qui rendent impraticables les routes et les rues de la capitale.



Dans le 3ème arrondissement, la délégation a pu constater que le canal de drainage d'eau est bouché, rempli d'ordures et exploité anarchiquement. Au quartier Amriguébé, dans la commune du 7ème arrondissement, les travaux de ramassage des ordures ont été lancés, tandis qu'au quartier Dembé, la délégation a constaté la construction d'un canal dans le bassin.



La délégation a eu des échanges avec les riverains afin de parvenir à des solutions. Le constat est le même dans les différents arrondissements.



L'incivisme des N'Djamenois



"Les bassins de rétention sont occupés même par nos concitoyens, il y a certains canaux qui sont obstrués. C'est un problème d'incivisme de nos concitoyens. On n'est pas aidé par nos concitoyens. Chacun de nous a ses responsabilités", a expliqué le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane.



"Le chef de l'Etat nous a instruit pour trouver très rapidement des solutions à cette question. Nous avons déjà tenu une première réunion. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour constater de visu l'état de l'assainissement dans la ville de N'Djamena", a déclaré le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar.



Au bassin de rétention du 8ème arrondissement où la visité de la délégation s'est achevée, les riverains continuent d'occuper illégalement les espaces, malgré leur indemnisation par l'Etat. Des mesures seront prises dans les jours à venir.





