Sans la flexibilité des gouvernements sur les mouvements de personnel pétrolier, la production de pétrole et de gaz en Afrique sera gravement affectée

Certains vols charters avec du personnel de l’industrie pétrolière et du matériel médical ont été autorisés à atterrir récemment dans certains pays producteurs de pétrole comme le Nigéria, l’Angola, la Guinée équatoriale et d’autres, ce qui a permis une rotation indispensable des travailleurs du secteur pétrolier dans ces pays. La Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) estime que de telles opérations de vols charters dirigées par des compagnies pétrolières internationales telles qu'ExxonMobil en Guinée équatoriale doivent être étendues à tous les États producteurs de pétrole et les gouvernements devraient immédiatement faciliter ces mouvements.

À l'arrivée, tout le personnel à bord sera mis en quarantaine obligatoire. Ceci est en pleine conformité avec les Directives pour la gestion et la sécurité des travailleurs du pétrole publiées par la Chambre africaine de l'énergie la semaine dernière, et disponibles sur www.EnergyChamber.org.

En raison des verrouillages et des restrictions de déplacement soutenus dans le monde, les travailleurs du pétrole ont été contraints de rester sur le site plus longtemps et de travailler des heures supplémentaires, ce qui augmente le risque de blessure avec arrêt de travail dans les opérations de l'industrie pétrolière.

« Que les compagnies pétrolières aient été obligées de maintenir du personnel sur place pendant de longues périodes ou de le retirer, la situation n'est plus tenable. Les travailleurs du pétrole doivent pouvoir être mobilisés et démobilisés en toute sécurité à l'intérieur et à l'extérieur des chantiers, et les champs doivent être entretenus et exploités par du personnel sain et reposé », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. « Nous exhortons les pays producteurs de pétrole à travailler avec les compagnies pétrolières et aériennes pour adhérer aux Directives de la Chambre et assurer la sécurité des mouvements du personnel du secteur pétrolier à travers le continent. Nous continuons d'avoir un dialogue positif avec les gouvernements et l'industrie à ce sujet », a-t-il ajouté.

Au milieu de restrictions de voyage prolongées, la Chambre africaine de l'énergie exhorte toutes les parties prenantes à mettre la sécurité des travailleurs du pétrole et la capacité des compagnies pétrolières à continuer de fonctionner en tête des priorités de l'industrie. Plusieurs vols spéciaux supplémentaires peuvent et doivent être organisés à destination et en provenance des pays africains producteurs de pétrole.

Il existe également une opportunité pour les compagnies aériennes commerciales pour opérer des vols charters spéciaux entre les principaux pays pétroliers tels que la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, le Soudan du Sud, l'Angola, le Ghana et le Nigéria sur une base bimensuelle, et dans lesquels les compagnies pétrolières pourraient réserver des sièges pour leur personnel. Sans un tel mouvement, la production à travers les champs pétroliers et gaziers africains pourrait être fortement affectée et la sécurité de nos travailleurs pourrait être mise en danger.

Le secteur pétrolier africain a déjà été brutalement touché par Covid-19 et la chute des prix du pétrole. Nous devons montrer beaucoup plus de bon sens et de pragmatisme alors que nous travaillons sur la reprise du secteur.

