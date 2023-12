INTERNATIONAL Santé : L’OMS dénonce la « pandémie » de cigarettes électroniques chez les jeunes dans le monde

Par Peter Kum - 15 Décembre 2023



Afin de protéger les enfants, l'Agence de santé des Nations Unies (OMS) a appelé ce 14 décembre 2023, les États à prendre des "mesures urgentes" pour contrôler l'usage de la cigarette électronique. Au Tchad, les adolescents sont de plus en plus accrocs à la cigarette.

« Ce qu'on peut dire aujourd’hui, c’est que c'est vraiment urgent. A l'heure actuelle, il y a 88 pays qui n’ont pas encore régulé le marketing autour des cigarettes électroniques, et ce sont surtout les enfants, les très jeunes enfants, à partir de 8 ans, qui utilisent en nombre ce type de cigarettes », explique le Dr Rüdiger Krech, Directeur pour la promotion de la santé à l’OMS, au micro d’ONU Info.



Contrairement aux prétentions de leurs créateurs, les cigarettes électroniques ne sont pas efficaces pour arrêter de fumer. L'OMS souligne que "des preuves alarmantes ont émergé sur les effets négatifs sur la santé de la population".



Le Dr Krech souligne que l'industrie du tabac est responsable de la mort de près de 8 millions de personnes chaque année. Lorsque le nombre de fumeurs diminue, l'industrie cherche à attirer de nouveaux clients pour l'avenir, en promouvant notamment les cigarettes électroniques. Les pratiques commerciales très agressives visent à inciter les jeunes à « vapoter ».

« Les cigarettes électroniques ciblent les enfants par le biais des médias sociaux et des influenceurs, avec au moins 16.000 saveurs. Certains de ces produits utilisent des personnages de dessins animés ou ont des designs élégants, qui plaisent à la jeune génération », regrette le Dr Krech.



Les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont dangereuses pour la santé car elles engendrent une forte dépendance. Bien que les effets à long terme sur la santé ne soient pas complètement compris, il a été démontré qu'ils produisent des substances toxiques, dont certaines sont connues pour causer des cancers ou augmenter le risque de troubles cardiaques et pulmonaires. L'OMS insiste sur le fait que l'utilisation de cigarettes électroniques peut également affecter le développement du cerveau des jeunes et entraîner des troubles de l'apprentissage.

Au Tchad, les adolescents sont de plus en plus accrocs à la cigarette surtout dans plusieurs établissements de la place, « à l’heure de pause, la causerie de certains élèves est souvent accompagnée de la fumée de cigarette », avaient observé Alwihad Info et African Tobacco Control Alliance (ATCA).



« Une majorité d’élèves fument la cigarette sous le regard impuissant de l’administration scolaire. Parfois par suivisme ou par ignorance, les élèves se livrent à cette pratique nuisible à la santé », avait souligné le journal.



En 2022, le ministère de la Santé publique et de la Prévention du Tchad avait renforcé son plaidoyer, notamment à l’endroit des industries du tabac et des membres du Conseil national de lutte contre le tabagisme.



« Les industries du tabac ne cessent d’utiliser un arsenal de stratégies pour promouvoir et faire toutes sortes de publicités en faveur du tabac. Des produits du tabac aux mineurs et la vente par et pour les mineurs des produits du tabac favorisent sa consommation chez les jeunes », avait reconnu en 2022, Mahamat Hamid Ahmat, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique du Tchad.

Selon l’Association pour la défense des droits des consommateurs du Tchad, l’évolution démographique du Tchad, avec une population de plus en plus jeune, fait qu’il y a dans ce pays beaucoup plus de fumeurs potentiels que de fumeurs actuels, et il est urgent avant tout d’empêcher l’industrie du tabac (ou de la nicotine) de transformer ces fumeurs potentiels en fumeurs réels.



« La cigarette électronique offre une porte d’entrée nouvelle vers l’addiction nicotinique et à terme vers le tabagisme, qui risque de mettre en échec notre politique de prévention. Nous n’avons pas les moyens de prendre ce risque », a relevé l’association.





