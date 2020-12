Santé : Le Tchad honore une équipe médicale chinoise

Une cérémonie de remise des attestations de fin de mission à la quinzième équipe médicale chinoise s’est déroulée ce jour à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine. A cette occasion, le directeur général de l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, le Dr Hamid Djabar a indiqué que cette quinzième mission médicale a participé activement à la lutte contre le Covid-19 au Tchad. Ainsi, grâce aux efforts du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, et de l’ambassade de Chine au Tchad, l’hôpital répond avec beaucoup d’efficacité aux sollicitations des usagers. Il a également salué les engagements des responsables de la santé et de la diplomatie chinoise, pour l’attention soutenue accordée à cet hôpital.



Le chef de la mission médicale chinoise s’est dit ravi de la parfaite collaboration du personnel local, ce qui leur a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants. Il a rassuré que leurs successeurs mettront tout en œuvre pour renforcer cette coopération.



Satisfait du séjour de l’équipe médicale chinoise, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a souligné que les spécialistes chinois ont rendu des loyaux services durant les 12 moins passés dans cet établissement sanitaire. Le ministre est aussi revenu largement sur les conventions signées dernièrement avec l’ambassadeur de Chine, précisant que c’est une preuve tangible de la coopération agissante et exemplaire qui lie les deux pays amis. « Vous avez honoré votre pays et participé au raffermissement des relations bilatérales entre nos deux peuples », a dit le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, à l’endroit des membres de la mission médicale chinoise.