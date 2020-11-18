تشاد - فيروس كورونا: وزير الصحة العامة يقدم آخر المستجدات في البرلمان

كان صباح اليوم وزير الصحة العامة والتضامن الوطني بمقر الجمعية الوطني. وخــــلال هذه الجلســـــة تحدث الوزير حول الحــــالــة الوبـــائية لكوفيد-19 خلال الأسبوعين الأخيرين حيث سجلت عدد من الحالات في أقاليم شاري الأوسط ولوغون الغربي ولوغون الشرقي ومايوكيبي شرق وغرب والعاصمة أنجمينا. وذكر بأن 213 إصابات جديدة سجلت و254 حالة شفاء و7 وفيات. وهناك 57 مريض تحت العلاج حالياً.

وللتصدي لهذا الوباء أشار الوزير بأن الحكومة أرسلت كميات من الكمامات في الأقاليم المذكورة كما ابتعثت فرق وأرسلت معدات لتعزيز العناية بالمرضى.