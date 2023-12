São Tomé-et-Principe : la BAD octroie 17,4 millions de dollars pour soutenir les réformes des finances publiques

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé l’octroi d’un don de 17,4 millions de dollars à São Tomé-et-Príncipe pour consolider le budget national et améliorer la prestation de services publics dans le cadre de la réponse économique visant à soutenir les réformes des finances publiques et du secteur de l’énergie à la suite de plusieurs chocs externes.



Le gouvernement recevra 10,7 millions de dollars répartis de manière égale sur les exercices budgétaires 2023 et 2024 dans le cadre du Programme de renforcement de la viabilité budgétaire et de la résilience économique (FSERP), approuvé le 1er décembre 2023 par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque.



Un don complémentaire distinct de 6,7 millions de dollars destiné à renforcer l’exécution du budget et la prestation de services publics dans le cadre du Projet d’appui institutionnel à l’administration douanière et à la gestion des dépenses publiques (ISP-CAPEM) a été approuvé le 28 novembre.



« Après avoir soutenu la réponse à la pandémie de Covid-19 avec une opération historique d’appui budgétaire en 2020, cette opération vise à stabiliser l’économie face à ses contrecoups et, surtout, à lancer une série de réformes pour que São Tomé-et-Principe parvienne à la souveraineté énergétique », a déclaré M. Pietro Toigo, le chef de Bureau pays pour São Tomé-et-Principe de la Banque.



Le Programme de renforcement de la viabilité budgétaire et de la résilience économique comporte deux volets : le premier vise à améliorer les recettes intérieures, l’efficacité des dépenses publiques et la transparence de la dette.



Le second vise une plus grande responsabilisation dans le secteur de l’énergie, une meilleure gouvernance d’entreprise et le déploiement de nouvelles mesures d’incitation à l’investissement privé. Il exploitera les synergies avec les opérations en cours de la Banque dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie.



L’approvisionnement et la qualité de l’énergie ont été un obstacle majeur à la croissance économique du pays, à la prestation de services et au développement du secteur privé. Ces réformes devraient permettre au pays de faire la transition vers les énergies renouvelables et de réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.



Le Projet d’appui institutionnel à l’administration douanière et à la gestion des dépenses publiques permettra d’améliorer la collecte des recettes et de renforcer les capacités de gestion des dépenses publiques grâce à la modernisation de l’administration douanière et à l’amélioration de la gestion et du contrôle des dépenses.



Avec l’approbation de ces deux opérations, le portefeuille du Groupe de la Banque à São Tomé-et-Príncipe comprend neuf opérations pour un engagement total de près de 70 millions de dollars. Le secteur de l’agriculture représente 42 % du portefeuille total, suivi par la finance (22 %), l’énergie (19 %) et le multisecteur (17 %).