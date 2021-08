"Sauvons le Tchad" exhorte les autorités à trouver des solutions aux maux qui entravent la paix

N'Djamena - La plateforme "Sauvons le Tchad" a organisé ce 28 août une conférence-débat à la grande salle Cheikh Hissein Hassan Abakar, sur le thème : "le dialogue et son rôle pour le renforcement de l'unité nationale".



Le président du comité d'organisation Hilo Alkhali a exhorté les participants à apporter leur contribution afin d'apporter des solutions pour le renforcement de l'unité nationale.



Dans ses propos, le conférencier Dr. Hassaballah Mahadi a abordé plusieurs préoccupations : les conflits intercommunautaires, le vivre ensemble et la non implication des jeunes dans la chose publique.



La plateforme "Sauvons le Tchad" a formulé des recommandations aux autorités par la voix de Abdelkader Al Djelani Bahar : le gouvernement doit revoir la composition du comité d'organisation du dialogue national inclusif pour associer certaines personnes importantes de la société civile ; trouver des solutions aux problèmes qui minent et entravent la paix au Tchad, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs ; et renforcer la sécurité et la stabilité.