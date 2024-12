"Scolarité Saine et Responsable" au Tchad : L’UNFPA et TECHNIDEV sensibilisent des élèves

Sensibiliser les élèves et le personnel éducatif à l'importance de maintenir un environnement scolaire stable et bienveillant malgré les défis.

Les établissements scolaires sont confrontés à de nombreux défis qui affectent la scolarité des jeunes et leur capacité à s’épanouir dans un environnement sain. Les inondations récurrentes, par exemple, rendent certains bâtiments scolaires inaccessibles ou inutilisables, augmentant ainsi le risque de déperdition scolaire.Il est donc crucial de promouvoir un environnement où chaque élève se sente en sécurité et encouragé à poursuivre ses études, tout en adoptant des comportements sains et responsables.La campagne « Scolarité Saine et Responsable » a pour but de :Cette initiative s’articule autour de plusieurs axes essentiels :En soutenant les jeunes dans leur parcours éducatif, cette campagne vise à renforcer leur résilience face aux défis et à garantir des actions concrètes pour le maintien des élèves à l’école. Elle s’adresse également aux jeunes en milieu universitaire et extrascolaire, leur offrant les outils nécessaires pour construire un avenir prometteur et responsable.