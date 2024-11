Sécurité aéroportuaire : Signature des protocoles d’accord pour une meilleure collaboration au Tchad

Une cérémonie officielle a marqué la signature des protocoles d’accord entre l’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC), la Direction Générale de la Police Nationale, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. Cet événement s’est déroulé en présence de la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, et du ministre de la Sécurité et de l’Immigration, Ali Ahmat Akhabatch.



Objectif : Renforcer la sécurité aéroportuaire



Dans son discours, la ministre Fatima Goukouni Weddeye a rappelé l’importance de cette convention, qui vise à renforcer et coordonner les efforts des différents personnels de l’État en charge de la sécurité à l’aéroport. Elle a souligné que cette collaboration est essentielle pour améliorer les conditions de sécurité et garantir une expérience positive aux passagers, qu’ils soient nationaux ou étrangers. « Nous devons travailler de manière transversale pour optimiser la gestion de notre unique aéroport international et offrir une image positive de notre pays », a-t-elle déclaré.



Engagement des parties prenantes



Le ministre de la Sécurité et de l’Immigration, Ali Ahmat Akhabatch, a exhorté les parties signataires à travailler en synergie, sans rivalités entre les différentes directions. « Chaque service doit collaborer dans un esprit d’équipe pour représenter dignement le Tchad sur la scène internationale. L’aéroport est la principale porte d’entrée de notre pays, et il est crucial qu’il reflète une image positive et professionnelle », a-t-il insisté.



Il a également encouragé les agents à adopter un dialogue constructif pour résoudre les éventuels problèmes et à faire remonter les préoccupations aux ministères concernés pour trouver des solutions efficaces.



Mise en œuvre et suivi



Les protocoles d’accord comprennent des dispositions claires visant à améliorer la collaboration entre les différents services. La cérémonie s’est achevée par une visite des bureaux des parties signataires pour s’enquérir de leur fonctionnement et leur donner des orientations sur la mise en œuvre de ces accords.



Ce protocole d’accord s’inscrit dans une démarche de renforcement des liens entre les départements concernés pour garantir une gestion efficace de la sécurité aéroportuaire, tout en favorisant une meilleure coordination des services.



Une avancée pour l’aéroport international



Avec cette signature, le gouvernement espère créer des conditions favorables à l’obtention de licences et certifications internationales pour l’aéroport, renforçant ainsi son attractivité et sa conformité aux normes internationales. Cette initiative est également un pas important vers la modernisation et le développement de l’infrastructure aéroportuaire nationale.