Seedstars dévoile son premier documentaire, "Seedstars - Emerging Market Entrepreneurs"

Genève, Suisse - Seedstars, la principale communauté de start-ups et d'investisseurs des marchés émergents, a dévoilé son premier documentaire. Disponible en ligne depuis le jeudi 17 octobre, le projet a été réalisé par Beppe Tufarulo et produit avec le soutien de lastminute.com, l'agence de voyage en ligne qui soutient Seedstars depuis 2015.



Des projections exclusives seront organisées pour la communauté d'impact dans toute l'Europe lors de cocktails privés jusqu'à la mi-novembre, dans différents centres de coworking Seedstars (Seedspace) et lors des événements régionaux Seedstars à Casablanca, Johannesburg, Medellin, Nur-Sultan et Phnom Penh.



Seedstars vise à mettre en lumière les entrepreneurs des marchés émergents qui créent un impact positif grâce à la technologie et à l'innovation. Ce documentaire met l'accent sur l'histoire de CowTribe, une startup au Ghana qui aide les agriculteurs à lutter contre la mortalité évitable du bétail en fournissant des services de vaccination à la demande partout au pays. En tant que lauréats de l'événement local Accra Seedstars, Alima et Peter sont en route pour le Sommet mondial de Lausanne, car ils ont été sélectionnés parmi des centaines de participants pour participer à ce prestigieux concours international.



De leur lieu de résidence au Ghana jusqu'à la scène principale du Swiss Tech Convention Center à Lausanne, le documentaire suit leurs traces en tant qu'entrepreneurs et agents de changement dans leur communauté. Raconter non seulement leur histoire, mais aussi celle de nombreux entrepreneurs d'autres marchés émergents qui, comme eux, veulent faire une différence.



Y compris Federico Hernandez de Blended (vainqueur mondial de Seedstars 2019), Jay Kong de Joonaak, Sully Siucho de Rebejastuscuentas.com, Hugo Jacove de Talov, Arifur Rahman de Parkingkoi ou Andrea Puente de Panal Fresh.



"Nous sommes très fiers de faire partie de ce projet", a commenté Fabio Cannavale, co-fondateur et CEO de lastminute.com. "Seedstars fait un travail remarquable en identifiant et en accompagnant les meilleures start-ups innovantes et pionnières pour leur permettre de trouver des solutions socio-économiques là où elles sont le plus nécessaires et de générer des changements sociaux. Nous pensons que ce documentaire est une excellente ressource pour faire entendre la voix de ces personnes incroyablement talentueuses qui sont le carburant pour stimuler les économies locales et avoir un impact direct sur la vie des gens".



Avec cette nouvelle initiative, le groupe Seedstars crée une nouvelle gamme d'actifs éditoriaux pour mieux servir les parties prenantes des marchés émergents, pour donner en fin de compte une voix à ceux qui changent la donne dans le monde en développement et faire entendre ces voix bien au-delà de ses frontières. Le documentaire marque également le lancement d'une série de courtes vidéos qui mettront en lumière un parcours entrepreneurial différent à travers le monde en développement.



Pierre-Alain Masson, associé chez Seedstars, déclare : "Notre mission est de soutenir les entreprises à forte croissance qui sont dirigées par des entrepreneurs ambitieux, car nous pensons qu'elles sont celles qui peuvent relever d'énormes défis tout en tirant parti des grandes opportunités auxquelles le monde en développement est confronté. Nous voulions mettre en lumière ces entrepreneurs qui consacrent leur vie à améliorer le monde, une entreprise à la fois. Le parcours d'un entrepreneur est fait de hauts et de bas et c'est ce que le documentaire tente de montrer en suivant le parcours d'un concurrent dans l'aventure Seedstars World."