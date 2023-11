Séisme au Népal : au moins 157 morts

Un séisme d’une magnitude 6,4 a frappé les districts ruraux et isolés de Rukum (Ouest) et de Jajarkot peu avant minuit vendredi (heure locale), alors que les familles dormaient dans leurs maisons, la plupart en briques de terre. Nombre d'entre elles se sont retrouvées piégées sous les décombres. Plusieurs répliques ont été signalées depuis.



« Les enfants et leurs familles sont les plus menacés après que le tremblement de terre et plusieurs répliques ont endommagé et détruit des maisons, des écoles et des centres de santé. Selon les estimations, des milliers d'enfants en âge scolaire vivent dans les zones touchées et seront affectés », a indiqué l’UNICEF dans un communiqué, faisant part de ses condoléances aux familles des victimes.



Selon l’ONU, la secousse a été ressentie dans la capitale, Katmandou, à environ 510 kilomètres. Les habitants de la capitale sont sortis de chez eux en courant, le souvenir des tremblements de terre meurtriers d'avril-mai 2015 ravivé.



Les séismes de 2015 ont fait près de 9.000 morts, détruit ou gravement endommagé plus de 500.000 maisons et réduit à l'état de ruines des villes, des écoles, des hôpitaux et des sites historiques vieux de plusieurs siècles.