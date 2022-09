Sénégal : Amadou Ba nommé Premier ministre

Amadou Ba est nommé Premier ministre du Sénégal, selon un décret signé ce 17 septembre par le chef de l'État Macky Sall.



Âgé de 61 ans, le nouveau chef du gouvernement a précédemment occupé les postes de ministre de l'Économie et des Finances (2013 à 2019) ainsi que chef de la diplomatie (2019 et 2020). Il a été aussitôt reçu au Palais présidentiel par Macky Sall.



Le président de la République a félicité le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant plus de 22 mois.