Sénégal : Le chef de l’ONU préoccupé par la situation politique

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, suit de près et est préoccupé par l'évolution de la situation au Sénégal, où l’élection présidentielle prévue le 25 février a été reportée en décembre 2024, a dit vendredi 9 février son porte-parole dans une déclaration à la presse.



« Le Secrétaire général appelle les acteurs nationaux à engager le dialogue, à maintenir un environnement politique pacifique, à s'abstenir de recourir à la violence et à assurer la tenue d'une élection présidentielle inclusive et transparente dans le cadre de la constitution sénégalaise », a ajouté le porte-parole, Stéphane Dujarric.



Le chef de l’ONU « réaffirme l’engagement des Nations Unies à continuer de soutenir la consolidation de la démocratie et la promotion de la paix, de la stabilité et du développement au Sénégal ».



Le Président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé samedi 3 février le report de l’élection présidentielle du 25 février. Une annonce qui est survenue quelques heures à peine avant l’ouverture de la campagne électorale. C’est la première fois depuis 1963 qu’une élection présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal.