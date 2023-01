Sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux à Abougoudam : la fondation Chamsal Houda à l'oeuvre

La fondation Chamsal Houda, dédiée au bien-être social, a entamé une mission de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux dans la ville d'Abougoudam, dans la province du Ouaddaï. Le 14 janvier 2023, une délégation de la fondation s'est rendue dans cette localité pour sensibiliser les chefs de villages, les jeunes et les femmes sur les risques et les opportunités liés à l'utilisation de ces outils d'information.



La cérémonie de sensibilisation a été présidée par le sous-préfet d'Abougoudam Rural, Ousmane Djibrine Nassour, en présence de représentants de la fondation, de chefs de village et de responsables de la sécurité. Le représentant de la fondation, Abdoulaye Abakar, a souligné l'importance de cette sensibilisation, car les réseaux sociaux peuvent être à la fois des vecteurs de développement et des outils de destruction d'une société, selon leur utilisation.



La fondation Chamsal Houda avait déjà organisé une formation et une sensibilisation sur les impacts des réseaux sociaux sur le vivre ensemble dans les milieux urbains et ruraux à Abéché, du 15 au 17 novembre 2022. Le comité mis en place par la fondation poursuivra sa mission de restitution et de suivi dans d'autres cantons et villages environnants de la ville d'Abéché.