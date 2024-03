Session CEEAC : Les Nations Unies encouragent l’enquête sur la mort de Yaya Dillo au Tchad

Dans son intervention, M. Abdou Abarry a souligné que les Nations unies ont reconnu les avancées significatives dans le processus de transition au Tchad, par l’implication du facilitateur de la CEEAC, Président de la RDC, S.E Félix Antoine Tshisekedi.

Les Nations unies ont déploré les derniers évènements survenus au Tchad mais encouragent le gouvernement tchadien qui s’est disposé à faire aboutir une enquête indépendante sur ces événements, afin d’établir la justice et la réconciliation.



Il a salué la solidarité dont font preuve le Tchad et la RCA en accueillant un nombre important de réfugiés sur leurs territoires.



À l’issue de la première partie de la clôture du Sommet, le Comité de Sages de la CEEAC, dont notre compatriote et ancien ministre tchadien, M. Mahamat Béchir Okormi est membre, a été présenté à la Conférence. Les travaux en huis-clos entre les Chefs d’État et de Gouvernement se poursuivent. Ils devront aboutir à l'adoption des conclusions des différents points inscrits à l’ordre du jour.