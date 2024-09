Seychelles : 25 millions $ de prêt de la BAD pour améliorer l’accès aux énergies renouvelables et créer des emplois

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a accordé le 27 septembre 2024, à Abidjan un prêt de 25 millions de dollars américains aux Seychelles pour mettre en œuvre la première phase du Programme d’appui à la résilience économique et à la relance verte dans l’archipel.



L’opération est la première d’une série programmatique couvrant les années 2024, 2025, et 2026. Elle doit soutenir les efforts des autorités seychelloises pour l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales des entreprises, grâce à l’introduction d’une nouvelle taxe sur la durabilité de l’environnement touristique. Cette taxe est importante car elle va contribuer aux efforts de mobilisation fiscale du pays et fournir des fonds à investir dans des projets d’économie circulaire.



Pour approfondir la diversification/transformation économique dans les secteurs clés de la pêche et du tourisme, le programme prévoit également d’accompagner les efforts en cours du ministère de l’Investissement, de l’Entrepreneuriat et de l’Industrie. Ceux-ci concernent la révision des cadres législatifs pertinents qui favorisent la croissance des activités du secteur privé à la suite de la politique industrielle récemment approuvée.



Par ailleurs, le programme continuera d’aider les autorités seychelloises à approfondir les réformes qui favorisent la résilience du pays dans les domaines de l’environnement et du climat. Il s’agit de soutenir les efforts déployés par le gouvernement pour intégrer, dans la Stratégie nationale de développement 2024-2028, les objectifs d’adaptation au climat et d’atténuation des effets du changement climatique.



Enfin, pour construire un secteur financier plus résilient qui soutienne la croissance des secteurs réels, les autorités mettent en œuvre des mesures qui améliorent la santé du système financier. À cet égard, la présente opération appuiera les efforts déployés par les autorités pour mettre en place un régime d’agrément pour le secteur des actifs virtuels.



A terme, le programme contribuera à la réalisation des objectifs à moyen terme des Seychelles, à savoir l’amélioration de l’accès aux énergies renouvelables, le renforcement de la croissance inclusive et la création d’emplois, tout en préservant la marge de manœuvre budgétaire et en favorisant la viabilité de la dette. Cette manœuvre permettra au gouvernement d’allouer des ressources fiables à ses projets et programmes prioritaires et de protéger la population vulnérable.



Au 1er juillet 2024, le portefeuille approuvé et en cours de la Banque aux Seychelles comprend sept opérations pour un engagement total de 33,7 millions de dollars.