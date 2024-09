Situation des Inondations au Tchad : Au moins 341 décès enregistrés

Les inondations au Tchad ont pris une ampleur considérable, affectant plus d'un million et demi de personnes. Les chiffres fournis le 3 septembre 2024 par le gouvernement et les organisations humanitaires mettent en évidence la gravité de la situation et l'urgence d'une réponse humanitaire adaptée.



Les inondations au Tchad continuent d'avoir des conséquences dévastatrices. Selon les dernières informations des autorités tchadiennes et de leurs partenaires :

Nombre de personnes affectées : Le chiffre a augmenté, passant de 960 000 personnes le 27 août à plus de 1 495 000 personnes (plus de 266 000 ménages) au 3 septembre.

Décès : Un total de 341 décès a été enregistré en raison des inondations.

Provinces les Plus Touchées

Les provinces les plus durement touchées par les inondations incluent :

Lac

Mayo-Kebbi Est

Mandoul

Tandjilé

Batha

Réponse et Financement

Le plan de contingence pour faire face à cette crise estime qu'il faudra 97 millions USD pour une réponse adéquate. En réponse à cette situation :

Le Gouvernement tchadien prévoit d’allouer 580 millions FCFA (près de 1 million de $) pour soutenir les personnes affectées.

L'UN CERF a également décidé d’accorder 8 millions de $ pour appuyer les efforts de réponse.



Recommandations

Renforcer l'aide humanitaire: Il est urgent d'intensifier l'aide humanitaire pour répondre aux besoins immédiats des populations affectées.

Soutenir les efforts du gouvernement: Il est important de soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans la gestion de cette crise.

Mieux coordonner l'action humanitaire: Une meilleure coordination entre les différents acteurs humanitaires est nécessaire pour assurer une réponse efficace.

Investir dans la prévention: Il est essentiel d'investir dans des mesures de prévention à long terme pour réduire la vulnérabilité du Tchad aux catastrophes naturelles.

Mobiliser la communauté internationale: Il est nécessaire de mobiliser davantage de ressources au niveau international pour soutenir le Tchad dans cette épreuve.



La situation des inondations au Tchad est alarmante et nécessite une réponse rapide et coordonnée de la communauté internationale. Il est essentiel de soutenir les efforts du gouvernement tchadien et de mettre en place des actions à long terme pour renforcer la résilience du pays face aux catastrophes naturelles.