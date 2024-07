Société : doit-on célébrer la fête des pères quand celui-ci est toujours absent de la maison ?

Particulièrement en milieu urbain, le rôle principal d'un père est souvent celui de pourvoyeur de ressources. Ce dernier ne participe pas aux tâches ménagères ni aux soins des enfants. Toutefois, l'absence des pères à la maison est une problématique qui mérite une attention particulière. Parmi les familles rencontrées, l'absence du père se justifie par l'exercice de leur métier. Ce phénomène ne touche pas seulement les chauffeurs de taxi, les clandomans et les maçons, mais aussi les fonctionnaires de l'État. Même pendant les weekends, certains pères ne rentrent que pour dormir. Beaucoup ont cette difficulté de consacrer une demi-heure à leur enfant.



Littéralement, dans toutes les sociétés, la présence fréquente d'un père à la maison contribue au développement socio-affectif, à la compétence sociale, au niveau de scolarité et aux bonnes manières. Comparativement, dans les familles où le père est souvent absent, l'éducation et l'évolution des enfants sont moins favorables. À certains âges, filles comme garçons n'ont pas beaucoup de respect pour leur maman. C'est pourquoi, dans un foyer où la maman éduque seule, l'enfant éprouve beaucoup de difficultés. Bien que l’absence du père puisse se justifier par diverses raisons, elle a des effets négatifs.



Toutefois, dans certains foyers, la présence du père à la maison est un véritable calvaire pour les enfants. Pour un oui ou pour un non, ces derniers subissent les sautes d’humeur du père. Dans un tel cadre familial, l'absence du père au quotidien est une source de paix. Quoiqu'il en soit, la présence d'un père au quotidien s'avère très nécessaire pour l'éducation des enfants.



Face à la question d'autonomisation des femmes, dont le statut de ménagère n'est plus à décrire, le rôle de l'homme n'est pas seulement d'assurer les charges financières, mais aussi d'être souvent présent avec ses enfants. Malheureusement, beaucoup de pères en milieu urbain ne savent pas ce que font leurs enfants à la maison. C'est trop triste, même si on peut justifier leur absence. En vérité, c'est une fuite de responsabilité. À quoi sert-il de fêter un père absent ? Si l’éducation des enfants est la responsabilité des deux parents, les pères doivent avoir un programme bien structuré pour leurs enfants. Il s'agit de l'avenir de toute la famille.