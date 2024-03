ANALYSE Société : une jeunesse mal préparée, un danger pour la cité

Alwihda Info | Par Barra Lutter King - 15 Mars 2024



Face aux incivilités, atteintes aux biens et aux personnes, agitations urbaines, à l'augmentation de la délinquance juvénile, aux abandons scolaires, et pire encore, le chômage, qui demeure un problème crucial, la nécessité d'une politique efficace en matière de jeunesse est plus pressante que jamais.

Cependant, dans un pays où la gestion économique et financière se détériore de jour en jour, le combat à mener est celui de la prise de conscience des jeunes, notamment en ce qui concerne leur éducation de base et leur formation, afin de les préparer à affronter l'avenir avec une mentalité productive et créative. Il est impossible de concevoir une nation prospère sans une jeunesse capable de contribuer à son développement. Il est regrettable de constater que de nombreux jeunes sont plongés dans l'obscurité par manque d'actions concrètes pour leur épanouissement. Toutefois, des solutions sont à portée de main.



Bien que de nos jours, de nombreuses initiatives voient le jour, telles que des conférences, des ateliers, des forums et bien d'autres occasions d'échanges avec les jeunes, les maux persistent en raison du manque d'une politique adaptée en matière de jeunesse. Il est impératif de mettre en place une politique efficace en direction de la jeunesse, en commençant par une éducation de qualité, la protection de l'enfance, des actions sociales et une formation professionnelle orientée vers le développement économique. Une jeunesse dépourvue de repères constituerait un danger pour la société dans laquelle elle évolue.



Voici quelques pistes de solutions en matière de politique en direction de la jeunesse, énoncées dans une étude :



Proposer des actions en matière de loisirs, de vacances, de culture et de formation, afin de répondre aux besoins et attentes des jeunes : loisirs de proximité, accompagnement des projets, aide scolaire pour les jeunes de la 6e à la terminale ;

Développer les modes de participation des jeunes à la vie de la Cité, notamment à travers la création de conseils communaux des jeunes et de conseils locaux de la jeunesse, favorisant le dialogue entre les jeunes et les élus ;

Créer des centres dynamiques, bien équipés et dirigés par des animateurs qualifiés, capables d'assister les jeunes dans leurs initiatives et de les orienter en cas de besoin ;

Mettre à disposition des jeunes des outils indispensables tels qu'internet, des livres, des programmes télévisés ou des documentaires correspondant à leurs réalités économiques ;

Suivre, encadrer et encourager l'entrepreneuriat des jeunes par le biais d'experts ou d'institutions financières ;

Valoriser la fierté nationale et l'attachement au pays en promouvant la culture et le mode de vie locaux ;

Renforcer le système éducatif national en formant des enseignants de qualité et en équipant les écoles de bibliothèques, de laboratoires et de salles d'informatique.

Ces actions politiques en direction de la jeunesse nécessitent des moyens financiers, mais surtout la volonté des gouvernants. Une jeunesse bien préparée est garante d'une meilleure société. Les autorités et les parents doivent s'engager sérieusement dans cette voie, faute de quoi nous serons tous témoins d'une jeunesse destructrice et consumériste, ce qui serait préjudiciable à notre cité.







Dans la même rubrique : < > Tchad : Comment parvenir à un développement équilibré ? Tchad : crise de l'électricité et de l'eau potable, un fardeau pour les citoyens Tchad : peut-on espérer voir un jour une femme à la tête du pays ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)