Solidarité Tchado-Marocaine : Condoléances émouvantes à l’Ambassade du Maroc au Tchad

N'Djamena - Une cérémonie émouvante s'est tenue ce vendredi à l'Ambassade du Maroc au Tchad, où l'Association Tchad Notre Pays (ATP), ses membres, ainsi que d'anciens étudiants tchadiens du Maroc, ont exprimé leurs condoléances au nom du peuple tchadien suite au décès de plusieurs Marocains lors du récent séisme.



La présidente de l'Association Tchad Notre Pays, Mouna Kallimi Sougui, a exprimé les condoléances les plus sincères du peuple tchadien face à cette tragédie. Elle a déclaré : "C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du récent séisme qui a touché le Maroc. En cette période difficile, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances et notre solidarité envers le peuple frère du Maroc." Elle a présenté ces condoléances à l'ambassadeur du Maroc au Tchad, Son Excellence Abdellatif Erroja, en présence du conseiller à la présidence, Magaïla Debe.



La présidente a souligné les liens forts qui unissent le Tchad et le Maroc malgré la distance géographique qui les sépare. Elle a ajouté : "Nous sommes conscients des conséquences dévastatrices de ce séisme sur la vie de nos frères et sœurs du royaume chérifien. Nous comprenons la douleur et la détresse que ce peuple traverse en ce moment. Mais en dépit de la distance qui sépare nos deux États, des liens multiformes, forts et continus nous lient. Permettez-nous de vous souligner que le séisme est certes survenu au Maroc, mais le peuple marocain est touché, et nous sommes de cœur avec vous."



L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a exprimé sa profonde émotion face à la solidarité des Tchadiens. Il a déclaré : "En dépit des événements douloureux au Maroc, les Tchadiens, y compris le président de transition Mahamat Idriss Deby, sont venus compatir avec nous. Aujourd'hui, vous, les jeunes, venez nous réconforter, ce qui témoigne de votre union avec nous, et cela me touche profondément."



L'ambassadeur a pris une photo de groupe avec les membres de l'Association et a promis de la transmettre au Roi Mohammed VI. Il a également assuré que le président Mohammed VI prendrait des mesures responsables pour le peuple marocain dans un proche avenir.