Solidarité éducative au Tchad : un nouveau départ pour des réfugiés soudanais grâce à l'Université de Toumaï

N'Djamena - Lors d'une conférence de presse tenue le 24 novembre 2023 à l'Université de Toumaï, l'initiative de secours pour les réfugiés soudanais au Tchad et l'Université de Toumaï ont annoncé la signature d'un accord pour offrir des bourses d'études au profit de 6000 étudiants réfugiés soudanais au Tchad, y compris la fourniture de logements. L'événement a vu la présence du président de l'initiative, le Dr. Abdelkader Abdelrahman Hagar, et du représentant de l'Université de Toumaï, M. Issa Sina.



Cette bourse d'études vise à donner l'opportunité à ces réfugiés de poursuivre leurs études dans leur second pays, le Tchad, sans rencontrer de difficultés. Le président de l'initiative, Dr. Abdelkader Abdelrahman Hagar, a appelé toutes les organisations, associations, universités, et responsables étatiques à soutenir les étudiants réfugiés soudanais.