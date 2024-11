Sommet Arabo-Islamique : Ouverture des travaux en présence Du Chef de l'Etat du Tchad

Le Roi d’Arabie Saoudite, Sa Majesté Salmane bin Abdelaziz Al Saoud, le Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, et tous les dirigeants qui se sont relayés à la tribune ont appelé à une unification des positions des pays membres. Ils ont insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de mettre fin aux agressions israéliennes et de trouver des solutions durables garantissant la stabilité et la paix dans la région.





Le Chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a toujours exprimé son aversión pour la guerre et les pertes humaines, a également porté la voix du Tchad. Il a souligné les conséquences de l’escalade des violences sur la population et la nécessité d’une réponse collective.