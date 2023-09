Sommet africain sur le climat : réactions mitigées des militants du climat

La déclaration promet notamment de s'engager en faveur d'une industrialisation verte, et du déploiement de capacités supplémentaires en matière d'énergies renouvelables.



Par ailleurs, il appelle à un soutien international pour augmenter la capacité d'énergie renouvelable de l'Afrique à 300 GW d'ici 2030.



Tout en saluant les promesses d'un plus grand déploiement d'énergies renouvelables, les militants ont en outre appelé à engagement en faveur du triplement de la capacité mondiale d’énergies renouvelables, pour la porter à 11 000 gigawatts, d’ici 2030, niveau requis pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius.



Les militants pour le climat ont applaudi les dirigeants africains pour avoir développé les énergies renouvelables et ont soutenu l’appel à un soutien financier et technologique supplémentaire de la part des gouvernements africains.



Dans le même temps, ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant les fausses solutions et la pression en faveur du gaz fossile des dirigeants du Sénégal Macky Sall et Akinwumi Adesina de la BAD, lors de l'ouverture de haut niveau de lundi, citant l'urgence d'une transition énergétique juste vers les énergies renouvelables pour éviter les pires impacts de la crise climatique.



Charity Migwi, chargée de campagne régionale, 350Africa.org, a déclaré : « C’est un bon point de départ, mais il ne répond pas aux attentes. Nous avons besoin d'un leadership africain en matière d'énergies renouvelables, soutenu par un soutien financier urgent. Alors que les Africains sont aux prises avec les impacts débilitants de la crise climatique, les dirigeants africains s’engagent dans des discours et de fausses solutions, telles que les marchés des gaz fossiles et du carbone, qui cherchent à retarder une action climatique significative et la transition juste et indispensable vers l’abandon des combustibles fossiles, qui est essentielle pour la lutte contre la crise climatique. »



Patricia Bekoe, militante pour le climat, Ghana Réduire notre carbone a déclaré à cette occasion : « Nous saluons les projets des dirigeants africains visant à utiliser le potentiel d'énergie renouvelable du continent et à stimuler le déploiement des énergies renouvelables, car cela contribuerait non seulement grandement à répondre aux besoins énergétiques pressants du continent et à la crise climatique, mais stimulerait également le développement économique. Nous appelons à une volonté politique en faveur de la mise en œuvre des objectifs en matière d’énergie propre et de la création d’un environnement propice aux investissements dans les énergies propres. »



Pour Essoklnam Pedessi, militant pour le climat, Coalition pour les énergies renouvelables, Togo, « Nos dirigeants doivent savoir que les peuples de toute l’Afrique prennent conscience de ce qui doit être fait. Nous demandons moins de paroles et plus d’action. Nous devons nous éloigner des approches qui ont échoué et des fausses solutions détournées. L’Afrique dispose d’une abondance d’énergie éolienne et solaire pour produire une énergie 100 % renouvelable. »