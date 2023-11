Sommet de l'AGOA 2023 : l'excellence africaine en haut de l'affiche

En effet, cette édition a réuni des nations, des industries et des dirigeants ayant une vision commune sur la transformation du paysage économique de l'Afrique. Cette année, l'événement avait un invité de marque : Hisense, l'entreprise fière d'être sud-africaine qui imprime sa marque sur le continent.



Hisense Triumphs at AGOA 2023 Summit: Building in Africa for Africa

Construire en Afrique pour l'Afrique : l'influence de Hisense au-delà des frontières

L'exposition « Made in Africa », où les chaînes de valeur régionales ont occupé le devant de la scène, était au centre de cette édition annuelle du forum AGOA. Hisense, leader technologique mondial, a incarné l'essence même du « Construit en Afrique pour l'Afrique ». Appréciés des consommateurs sud-africains, ses produits sont aussi très prisés des pays comme la Tanzanie, la Zambie et le Botswana, où Hisense joue un rôle important dans le renforcement des économies locales.



Au cœur de l'engagement de Hisense envers l'Afrique se trouve son usine Atlantis, un puissant pôle d'innovation fabriquant des milliers de produits de haute qualité adaptés aux besoins africains. En outre, l'entrepôt de Hisense au Cap joue un rôle central pour faciliter l'accès des pays africains à ces produits exceptionnels, en rationalisant leur portée et leur impact.

Une vitrine d'excellence : les innovations de Hisense

100L9H, U7K, U8K, U7H- : la gamme de téléviseurs laser et classiques Hisense redéfinit la qualité d'image, de son et d'immersion, pour une expérience chaque fois exceptionnelle.

H750FSB-IDS : ce réfrigérateur intelligent n'est pas seulement une unité de refroidissement qui revisite le concept de réfrigération ; il fait partie intégrante.



H670SDK-WD : ce réfrigérateur d'inspiration artistique offre des performances exceptionnelles tout en ajoutant de la couleur et du dynamisme à toute cuisine.

U5120G : la barre de son Hisense offre un son cristallin qui rehausse l'expérience audio et porte le divertissement à domicile à de nouveaux sommets.



L'héritage de Hisense : l'impact sur l'avenir de l'Afrique

Hisense avait un double objectif pour le forum AGOA 2023 : présenter ses produits, mais aussi réaffirmer son engagement envers la croissance et le développement de l'Afrique. S'il s'agit d'une entreprise profondément ancrée en Afrique du Sud, Hisense étend son influence bien au-delà de ses frontières. Avec des milliers d'emplois locaux et une gamme de produits conçus pour répondre aux besoins des consommateurs africains, Hisense incarne véritablement l'esprit de « Construit en Afrique pour l'Afrique ».



L'avenir de l'Afrique est en effet prometteur. Or Hisense en est à l'avant-garde, car la marque change la donne dans les économies locales et permet aux populations de bénéficier de ce que la technologie et l'innovation font de mieux.