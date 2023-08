Le Premier ministre Saleh Kebzabo est actuellement présent aux travaux du 15ème sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud.



Deux sujets majeurs sont au cœur des discussions. Tout d'abord, l'extension du groupe BRICS à d'autres pays a été examinée, avec l'étude de près de quarante dossiers. Sur ces propositions, seulement six pays ont été acceptés, et rejoindront officiellement le groupe BRICS à partir de janvier 2024.



Il s'agit de l'Iran, de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Cette annonce a été faite par le Président Sud-Africain, Cyrille Ramaphosa.



Le deuxième point important de cette rencontre concerne la création d'une nouvelle monnaie commune, visant à réduire la dépendance au dollar et à lutter contre son hégémonie. Le déroulement du sommet est marqué par de nombreuses interventions, notamment de la part des dirigeants des pays BRICS et des invités de marque, parmi lesquels le secrétaire général des Nations Unies.



La contribution du Premier ministre Saleh Kebzabo est attendue dans les, offrant ainsi sa perspective sur les discussions en cours.