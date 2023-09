Sommet des trois bassins tropicaux : les tours jumelles de Brazzaville déjà prêtes pour l’hébergement des invités

Des chefs d’Etat et de gouvernement, les représentants des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales, se retrouveront à Brazzaville, du 26 au 28 octobre courant, à la faveur du 2ème sommet sur les trois grands bassins tropicaux du monde (bassin du Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong). Les préparatifs de cette grand-messe consacrée à la protection de l’environnement avancent à grands pas.



Un constat positif sur le terrain



Dans le cadre de ces préparatifs de nombreuses infrastructures ont été ciblées par les organisateurs pour l’hébergement des invités. Ainsi, les tours jumelles, sont parmi les infrastructures retenues comme l’un des sites d’hébergement des hôtes du sommet.



Le président Denis Sassou N’Guesso a voulu personnellement toucher du doigt le niveau d’avancement des travaux au niveau des tours jumelles. Son constat du terrain est satisfaisant. Les deux infrastructures sont déjà prêtes pour accueillir les invités, quand bien même quelques réaménagements restent à faire.



Denis Sassou N’Guesso salue la coopération sino-congolaise



Fruit du partenariat Congo-Chine, les tours jumelles de Brazzaville sont un smart building composé d’un centre commercial moderne. Ces deux bâtiments dont les travaux ont débuté en mars 2016, s’élèvent au bord du majestueux fleuve Congo, dans le quartier Mpila, à quelques encablures du port de Yoro, dans le 6ème arrondissement de Brazzaville, sur 135, 80 m, comme deux gratte-ciels, tutoyant les cieux.



Ces deux tours identiques comptent trente étages chacune. Selon la fiche technique, la première tour sera réservée à un hôtel 5 étoiles, d’une capacité d’accueil de 349 chambres, tandis que la seconde abritera un centre d’affaires et des bureaux.



Au terme de la visite, le président Denis Sassou N’Guesso a salué la coopération sino-congolaise qui est, selon lui, toujours fructueuse et qui a déjà porté ses fruits. Prélude à la célébration des 60 ans de cette coopération prévue en 2024, le chef de l'Etat congolais a saisi l’occasion pour féliciter son homologue chinois, Xi-jinping pour cette marque de sympathie à l’endroit du peuple congolais.



Selon certaines indiscrétions, ces tours jumelles pourraient être inaugurées avant la tenue du sommet des trois bassins tropicaux du monde.